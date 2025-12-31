Бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров РФ продлят на 2026 год

По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, эта мера востребована таксопарками и операторами электрозарядных станций

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало продление на 2026 год возможности бесплатного проезда по платным трассам для произведенных в России электромобилей. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По итогам 2025 года объем предоставленных льгот составил около 40,3 млн рублей, бесплатный проезд - один из стимулов в принятии гражданами решения о приобретении электромобиля и способствует росту производства этого вида транспорта в стране, отметил он.

"Поэтому мы приняли решение поддержать продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей, произведенных в нашей стране, на 2026 год", - сказал Мантуров.

По его словам, эта мера также востребована таксопарками и операторами электрозарядных станций. Так, обеспечение бесплатного проезда на следующий год позволит поддержать реализацию инвестиционных программ таксомоторных парков по закупке отечественных электромобилей, а также простимулирует реализацию планов операторов зарядных станций по расширению сети быстрых электрозарядных станций на платных дорогах.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что первый вице-премьер поручал ведомствам проработать возможность продления льготного проезда по федеральным платным трассам для электромобилей российского производства на 2026 год.