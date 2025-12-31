Кабмин утвердил виды деятельности для пониженных ставок по "упрощенке"
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство России определило виды деятельности для применения регионами пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Согласно подписанному распоряжению, в 2026 году регионы будут иметь возможность устанавливать пониженные налоговые ставки по всем видам деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), за исключением видов, прямо запрещенных в Налоговом кодексе (осуществляемые непосредственно ломбардами, а также страховщиками, организаторами азартных игр и ряда других)", - говорится в сообщении.
Решение принято для реализации новых норм Налогового кодекса, принятых в ноябре 2025 года. Они предполагают, что с 1 января 2026 года регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН для зарегистрированного на их территории бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения, напомнили в кабмине.