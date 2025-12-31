Кабмин Украины продлил запрет на экспорт древесины и металлолома

Ограничение рассчитано до конца 2026 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины продлило временный запрет на экспорт необработанной древесины, а также металлолома до конца 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

"Правительство приняло решение продлить ограничения экспорта леса и металлолома до конца 2026 года. Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди", - написала она в Telegram-канале.

В конце октября кабмин Украины уже вводил временные ограничения на экспорт необработанной древесины на фоне предстоящей зимы. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Как тогда отмечала Свириденко, объем лесозаготовки на Украине значительно сократился с февраля 2022 года, а украинские предприятия простаивают из-за нехватки древесины.