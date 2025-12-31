Минтранс заявил о сокращении числа задержек в калининградском аэропорту

Рейсы возвращаются в график

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ держит на контроле ситуацию с авиаперевозками в тех регионах, где сейчас наблюдаются сложные метеоусловия. Так, в аэропорту Калининграда число задержек уверенно сокращается.

"Держим на контроле ситуацию с авиаперевозками в регионах в условиях сложных метеоусловий. <...> Рейсы в калининградском аэропорту постепенно возвращаются в график. Число задержек из за непогоды уверенно сокращается", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.

Отмечается, что 24 борта, ушедшие на запасные аэродромы, вернулись в график, а пассажиры отмененных рейсов уже вывезены.