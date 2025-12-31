Disney выплатит $10 млн штрафа по делу о конфиденциальности детей

Компания не маркировала должным образом часть видеоконтента на YouTube

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд США обязал компанию Disney выплатить штраф $10 млн за ненадлежащую маркировку детского контента на YouTube. Об этом говорится в сообщении Минюста США.

Как утверждает ведомство, Disney не маркировала часть видеоконтента на YouTube как предназначенного для детей. По версии властей, это позволило размещать таргетированную рекламу нацеленную на детскую аудиторию и собирать их данные без уведомления и согласия родителей, что нарушает закон о защите конфиденциальности детей в интернете (закон СОРРА запрещает операторам веб-сайтов сознательно собирать, использовать или раскрывать личную информацию детей младше 13 лет - прим. ТАСС).

В Минюсте подчеркнули, что постановление также обязывает компанию внедрить программу, обеспечивающую соблюдение этих требований на YouTube в дальнейшем.