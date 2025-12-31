Белоруссия продлила запрет на ввоз некоторых товаров из недружественных стран

Ограничение будет действовать еще два года - до 31 декабря 2027 года

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство Белоруссии приняло постановление о продлении на два года запрета на ввоз и реализацию отдельных товаров из недружественных стран. Об этом сообщила пресс-служба Совмина.

"Правительством принято постановление "О применении специальной ограничительной меры". Данным решением на 2 года (до 31 декабря 2027 года) продлен срок действия запрета на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь отдельных товаров, происходящих из недружественных стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Такая мера направлена на защиту национальных интересов в условиях неослабевающего санкционного давления на республику со стороны отдельных недружественных стран, добавили в пресс-службе.

30 декабря 2024 года правительство продлило до конца 2025 года действие запрета на ввоз в Белоруссию отдельных товаров из недружественных стран.