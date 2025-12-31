Компания NIS получила лицензию OFAC до 23 января

Нефтеперерабатывающий завод в Панчево возобновит работу

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что "Нефтяная индустрия Сербии" получила лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на продолжение работы до 23 января.

"Дорогие граждане, отличная новость для нашей страны в конце года - с удовлетворением сообщаю вам, что компания NIS получила лицензию американского OFAC на продолжение работы до 23 января", - отметила Джедович-Ханданович на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Это также означает, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево после 36 дней сможет возобновить работу", - подчеркнула министр.

По ее словам, решение стало результатом интенсивной дипломатической борьбы сербской стороны. Глава Минэнерго отметила, что эти усилия велись под руководством президента Сербии Александара Вучич. "Мы, как и прежде, продолжим защищать нашу энергетическую безопасность!" - заключила она.

Правительство Хорватии также сообщило 31 декабря, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало компании JANAF лицензию, позволяющую ей до 23 января 2026 года продолжать транспортировку нефти в адрес NIS. Как отметили в Загребе, это решение обеспечивает продолжение поставок нефти исключительно из нероссийских источников.

25 декабря министр сообщала, что венгерский концерн MOL и NIS обратились в OFAC с запросом о приостановке санкций против сербской компании на время переговоров о смене структуры собственности. По ее словам, правительство Венгрии поддержало эти контакты, а власти Сербии выразили готовность содействовать поиску решения, включая создание условий для выдачи операционных лицензий NIS. Министр также отмечала, что Белград нацелен на обеспечение продолжения работы компании вне зависимости от сроков завершения сделки между MOL и российскими акционерами.

О ситуации с NIS

В январе Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента страны Александара Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.