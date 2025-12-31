Для отечественных электрокаров продлили бесплатный проезд по платным трассам РФ

Это стимулирует покупку электрокаров и способствует росту их производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Бесплатный проезд по платным автомобильным трассам России для электромобилей отечественного производства продлен на 2026 год.

Как ранее заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, правительство приняло решение поддержать продление данной льготы. Он отметил, что по итогам 2025 года ее общий объем составил около 40,3 млн рублей, что стимулирует покупку электрокаров гражданами и способствует росту их производства в стране.

По словам вице-премьера, эта инициатива также востребована таксопарками и операторами электрозарядных станций. При этом обеспечение бесплатного проезда в 2026 году позволит поддержать инвестиционные программы таксопарков по закупке отечественных электромобилей, а также будет стимулировать операторов к расширению сети быстрых зарядных станций на платных дорогах.