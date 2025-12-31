Болгария переходит с лева на евро

Нацвалюту государство использовало на протяжении 145 лет

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 1 января. /ТАСС/. Болгарский лев - национальная валюта, которую государство использовало на протяжении 145 лет, уходит в историю. С 1 января Болгария переходит на единую европейскую валюту - евро, это историческое событие гражданами страны оценивается неоднозначно, тем более что решение о введении евро было принято на уровне политического большинства, а неоднократные требования о проведении национального референдума по этому вопросу были блокированы.

Попытки провести референдум

Еще в 2023 году партия "Возрождение", которая изначально выступала против введения в стране евро, собрала подписи около 600 тыс. граждан с требованием провести референдум для сохранения болгарского лева в качестве валюты Болгарии. В соответствии с действующим законодательством эту инициативу должен был одобрить парламент, если ее поддерживают менее 400 тыс. человек. Собранные более 600 тыс. подписей за референдум о сохранении лева делали его проведение обязательным.

"Наконец-то наших граждан спросят о том, хотят они сохранить болгарский лев или он будет уничтожен. С нашей точки зрения, вступление в еврозону - это капкан, из которого уже не будет выхода, он положит конец нашей независимости", - заявил тогда лидер партии Костадин Костадинов. Но парламентское большинство отклонило предложение о референдуме под предлогом, что международные акты имеют приоритет над национальным законодательством, а значит инициатива о референдуме по вопросу перехода на евро недопустима.

Решение депутатов спровоцировало в стране массовые акции протеста, нападению подверглось и здание представительства Европейского парламента и Еврокомиссии (его забросали яйцами и обстреляли пиротехникой).

В мае 2025 года президент Болгарии Румен Радев объявил о своем решении внести в парламент страны новое предложение о проведении референдума о введении евро, точнее о готовности страны ввести евро в 2026 году.

"Болгария как полноправный член ЕС стоит на пороге стратегического решения - введения единой европейской валюты. Но в болгарском обществе нет консенсуса ни о готовности к этому шагу, ни о дате введения евро, противоречивы оценки и политического класса, и экспертов, и граждан", - отметил тогда Радев в обращении к нации. "Референдум будет пробой на демократичность Народного собрания и покажет, кто следует принципам демократии, а кто отказывает болгарам в праве определять свое будущее. Референдум будет оздоровительным для болгарской демократии", - подчеркнул глава государства, выразив убеждение, что введение в стране единой европейской валюты должно произойти с убедительным национальным консенсусом.

Но и эта инициатива была провалена: занимавшая в то время пост спикера Народного собрания Наталия Киселова вернула Радеву предложение о проведении референдума о целесообразности перехода страны на евро в 2026 году, не дав возможности рассмотреть его ни в депутатских комиссиях, ни на заседании парламента.

Позднее Конституционный суд (КС) Болгарии признал этот отказ противоречащим положениям основного закона. В начале декабря вопрос о референдуме был рассмотрен и отклонен большинством депутатов парламента. Но и это решение было оспорено в КС, но будет рассмотрено лишь в 2026 году.

Европа приветствует Болгарию

Летом Еврокомиссия опубликовала официальные данные о готовности Болгарии к вступлению в еврозону, а Совет ЕС утвердил прием Болгарии в нее с 1 января 2026 года. "Совет ЕС поддержал рекомендацию Еврокомиссии о приеме Болгарии в зону евро и принял письмо Европейскому совету (саммиту ЕС) в поддержку обсуждения решения о расширении зоны евро", - отмечалось в документе.

В июле в Европейском парламенте предложение о вступлении Болгарии в еврозону поддержал 531 депутат, против высказались 69, 79 воздержались, а министры финансов стран ЕС вступление балканской страны в еврозону поддержали единогласно.

Болгария 1 января стала 21 государством - членом еврозоны.

"Вступление Болгарии в еврозону - одно из величайших достижений Евросоюза. Этот важный момент отражает годы упорной работы и самоотверженности в преодолении трудностей. Евро принесет пользу болгарскому народу, упростив платежи и поездки", - заявила в канун Нового года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что "этот шаг еще сильнее укрепит голос Болгарии в Европе". "Этот шаг полезен для Болгарии и укрепляет Европу. Он делает нашу экономику более устойчивой и конкурентоспособной в глобальном масштабе. Поздравляю Болгария. Вы можете гордиться тем, чего достигли", - заявила председатель ЕК.

Технические сложности

Ассоциация банков Болгарии (АББ) предупредила о необходимости в новогоднюю ночь использовать наличные средства, так как в связи с переходом на евро банковские автоматы, терминалы и онлайн-система оплаты будут временно блокированы, а использование кредитных и дебетовых карт будет невозможно. Ожидается, что техническая перенастройка банковских систем на евро произойдет в течение нескольких часов, однако, что более вероятно, в полном объеме система заработает к 2 января.

За месяц до введения евро в Болгарии началась продажа комплектов европейских монет, комплект стоимостью 20 левов был доступен всем желающим. Пакет, который содержит 42 монеты общей стоимостью 10 евро и 23 цента, продавался в почтовых отделениях и филиалах банков, но очень быстро стал дефицитом.

Представители торговых организаций могли приобрести в банках пакеты за 200 левов, в которых находятся 420 монет общей стоимостью 102 евро и 30 центов.

В январе в Болгарии можно будет использовать и левы, которые будут постепенно изыматься из оборота, и евро. В течение полугода бесплатно обменять национальную валюту на европейскую можно будет в банках, а в дальнейшем и неограниченно долго - только в кассах Болгарского народного банка.

Выведенные из оборота левы будут утилизированы, что также является технически сложной задачей, так как только монет в конце ноября в обращении в стране находилось 3,3 млрд штук.