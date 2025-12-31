Акцизы на бензин и дизтопливо с 1 января выросли на 5,1%

Поправки ранее приняли в Налоговый кодекс РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2026 года планово выросли на 5,1%. Соответствующие поправки ранее были приняты в Налоговый кодекс РФ.

Акциз на бензин класса 5 вырос до 17,959 тыс. рублей с 17,088 тыс. рублей за тонну, на дизель - до 12,738 тыс. рублей с 12,120 тыс. рублей.

В 2027 году акцизы на бензин класса 5 вырастут на 4%, до 18,677 тыс. рублей за тонну, а в 2028 году - до 19,424 тыс. рублей за тонну. Аналогичный рост будет и для дизельного топлива: до 13,248 тыс. рублей за тонну в 2027 году и до 13,778 тыс. рублей в 2028 году.