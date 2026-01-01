ТАСС: потребление газа в Турции в 2025 году стало рекордным

Значение оказалось на 13% выше, чем в 2024 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Потребление газа в Турции в 2025 году установило рекорд за все время наблюдений, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных турецкой биржи EPIAS.

Спрос на газ для внутреннего рынка в Турции в 2025 году приблизился к 64 млрд куб. м, что стало рекордным показателем за все время наблюдений с 2018 года. Это значение оказалось на 13% выше, чем в 2024 году.

При этом в декабре, согласно подсчетам ТАСС, потребление газа в Турции также установило рекорд за все время наблюдений для этого месяца, превысив 8 млрд куб. м.

На этом фоне Россия за десять месяцев 2025 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 14% - до 17,7 млрд куб. м.

В то же время Турция в январе - октябре 2025 года также закупила рекордные 5,7 млрд куб. м СПГ у США.