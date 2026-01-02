На Украине производитель дронов впервые получит налоговые льготы

Для предприятия также вводятся упрощенные таможенные процедуры для товаров военного назначения, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Производитель дронов на Украине впервые получил статус резидента программы Defence City, которая вводит налоговые льготы для предприятий оборонного комплекса страны. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Defence City официально стартовал. Минобороны предоставило статус резидента Defence City первой компании", - написал он в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, речь идет об одном из крупнейших производителей тяжелых ударных дронов типа "Вампир" ВСУ, FPV-дронов "Шрайк" и дронов-перехватчиков. В частности, теперь компания освобождается от налога на прибыль, земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога. Для предприятия также вводятся упрощенные таможенные процедуры для товаров военного назначения и несколько других льгот.

Закон о Defence City на Украине приняли в сентябре. Льготы для украинских оборонных предприятий Defence City будут действовать до 2036 года или до вступления Украины в Евросоюз. Требования к резидентам Defence City, процедуры и основания предоставления, прекращения и потери этого статуса, а также порядок контроля регулируются законом "О национальной безопасности Украины".