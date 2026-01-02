В ГД поддержали региональные ограничения на продажу алкоголя в праздники

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Введение ограничений на продажу алкоголя в новогодние праздники в некоторых регионах является правильным решением, от алкоголя не должно быть никаких несчастий. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев.

"Многие наши регионы принимают свои региональные ограничения по продаже алкоголя. <…> Это правильно. Потому что если человек ничего не делает, он неизменно начинает делать что-то плохое. Пусть регионы сами придумывают, как сделать так, чтобы алкоголь приносил только радость, и не было от него никаких несчастий", - сказал Гусев ТАСС.

Он отметил, что полный запрет на продажу алкоголя в праздничные дни установлен в Туве и некоторых районах Иркутской области. Ограничения также действуют в Кировской и Вологодской областях и других регионах, добавил депутат.

По словам Гусева, каждый Новый год в РФ в 2,5 раза повышается преступность. "Почему? Потому что десять дней праздники. Понятно, что все это связано с алкоголем", - заключил парламентарий.