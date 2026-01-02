Авиакомпании не просили Росавиацию о допсубсидиях из-за ограничений полетов

По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, организация регулярно оценивает экономическо-финансовую деятельность аэропортов и авиакомпаний

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании и аэропорты не обращались в Росавиацию с просьбой о предоставлении дополнительных субсидий из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"И авиакомпании, аэропорты с точки зрения предоставления дополнительных субсидий в период введения ограничений в Росавиацию не обращались", - сказал он.

По словам Ядрова, Росавиация регулярно оценивает экономическо-финансовую деятельность аэропортов и авиакомпаний. "Мы ежеквартально оцениваем экономическо-финансовую деятельность наших аэропортов и авиакомпаний. Смотрим, как те субсидии, которые предоставляются самим государством, оказывают содействие и в настоящее время все российские авиакомпании, которые осуществляют 94% наших перевозок, чувствуют себя довольно устойчиво", - отметил он.