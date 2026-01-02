В Сочи четыре из пяти самолетов вернулись с запасных аэродромов

Их уже обслужили и отправили по маршрутам

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 2 января. /ТАСС/. Практически все самолеты, ушедшие на запасные аэродромы, вернулись в международный аэропорт Сочи, их уже обслужили и отправили по маршрутам. Об этом сообщили в аэропорту.

Ранее в Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск судов для обеспечения безопасности.

"Четыре из пяти рейсов вернулись с запасных аэродромов, обслужены и отправлены в города назначения. На запасном аэродроме в Минеральных Водах - один рейс (FV-6682)", - говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что число задержанных рейсов в аэропорту сократилось до шести, всего же по состоянию на 12:00 мск обслужено 73 рейса и 11 тыс. пассажиров.