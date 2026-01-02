ТАСС: отбор газа из хранилищ Европы в декабре снизился на 2%

Закачка газа в европейские хранилища стала минимальной за 11 лет - 951 млн куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe

© Dan Kitwood/ Getty Images

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) по итогам декабря 2025 года снизился на 2% по сравнению со значением 2024 года, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка газа в европейские хранилища в декабре стала минимальной за 11 лет - 951 млн куб. м. В то же время отбор из ПХГ оказался равен 15,4 млрд куб. м, что на 2% ниже прошлогодних показателей. Кроме того, это лишь шестой максимальный показатель отбора газа из европейских хранилищ за все время наблюдений.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, когда в них оставалось 33,57% запасов. На конец декабря ПХГ Европы были заполнены на 62,24% (на 11,7 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 72,2% годом ранее. Тогда в хранилищах находилось 69 млрд куб. м газа.

Со старта отопительного сезона 13 октября 2025 года страны ЕС отобрали из хранилищ более 27 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (чистая разница между объемом отбора и закачки) составляет около 23 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 80-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 17% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Осенью 2025 года "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. В компании отметили, что чем меньше объем запасов газа в хранилищах, тем ниже их производительность. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

По итогам декабря 2025-го средняя цена газа снизилась на 9% по сравнению с ноябрем (порядка $334), а также оказалась на треть ниже, чем в декабре 2024 года. В целом в 2025 году котировки оказались на 9% выше к предыдущему году. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС за декабрь 2025 года составила 20% против 20% в ноябре.

Поставки СПГ в Европу

Европа в 2025 году установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за все время наблюдений. По итогам 2025 года потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС превысили 142 млрд куб. м - на 28% больше, чем за 2024 год.

В декабре импорт СПГ также стал рекордным, составив около 12,7 млрд куб. м, что на 2% выше, чем в ноябре, и на 21% больше к декабрю 2024 года