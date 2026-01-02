На Ставрополье собрали рекордный урожай зерновых в 2025 году

СТАВРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Рекордное количество зерновых и зернобобовых культур собрали ставропольские аграрии в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"В прошедшем году ставропольские аграрии собрали 10,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это выдающееся достижение и абсолютный рекорд для нашего края. По этому показателю мы впервые стали лидерами в стране", - написал Владимиров.

По его словам, выросло и производство овощной продукции. В крае собрано 68 тыс. тонн овощей открытого грунта - на 4% больше, чем годом ранее. Прибавку в 11% показал картофель, которого накопали 170 тыс. тонн.

"Хороший результат демонстрируют наши тепличные комплексы - в них собрано более 115 тыс. тонн томатов, огурцов и других культур. Несмотря на весенние заморозки, удался урожай плодово-ягодной продукции и винограда. Но главное - мы не просто бьем рекорды, мы создаем прочную основу для будущих хороших урожаев. Повышаем семенной потенциал и плодородие почв, совершенствуем агротехнологии, строим теплицы, закладываем сотни гектаров новых садов и виноградников", - добавил Владимиров.