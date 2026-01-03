Минтранс РФ: вопрос закрытия авиасообщения с Венесуэлой не рассматривается

Представитель ведомства Николай Шестаков заявил, что российские авиакомпании пока не летают в республику из-за отсутствия туристического потока

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вопрос официального закрытия авиасообщения с Венесуэлой в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил ТАСС представитель Минтранса РФ Николай Шестаков. По его словам, российские авиакомпании в настоящее время не летают в Венесуэлу из-за отсутствия туристического потока, разрешение на выполнение рейсов по двум маршрутам есть у венесуэльской Conviasa.

"В декабре 2025 года российские авиакомпании прекратили выполнение рейсов в Венесуэлу из-за отсутствия значимого туристического потока. Со стороны Венесуэлы разрешение на выполнение рейсов по двум маршрутам есть у авиакомпании Conviasa. На данный момент вопрос официального закрытия авиасообщения не рассматривается", - сказал он.