Россия считает перспективным транспорт на основе магнитной левитации

Кабмин утвердил профильную концепцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правительство РФ относит магнитную левитацию и подвесные рельсовые системы к перспективным транспортным технологиям. Это следует из утвержденной кабмином профильной концепции, с которой ознакомился ТАСС.

Технология магнитной левитации используется в некоторых странах на железной дороге. Сильные магниты с разными полюсами устанавливают в поезде и на путях, из-за чего они отталкиваются друг от друга. Магнитное поле создает тягу и ускорение вдоль путей, притягивая и отталкивая магнитные элементы по очереди, а сам поезд "парит" над рельсами. Благодаря отсутствию трения маглевы достигают скорости более 600 км/ч, а их движение - бесшумное и плавное.

Также в списке перспективных - высокоскоростные транспортные системы, вакуумно-трубопроводный транспорт, "технологии эксплуатации экранопланов и конвертопланов, воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой". В тот же перечень включены "технологии создания и эксплуатации сверхзвуковых воздушных судов гражданского назначения", грузовые и пассажирские дирижабли, гибридные двигательные установки.

Помимо этого, к перспективным технологиям отнесены "средства аэромобильности", цифровое моделирование объектов, цифровое управление процессами перевозок и транспортными системами. В документе значатся и "транспортные средства для работы в нескольких природных средах (воздушной, наземной, водной, подводной)".