ДНР увеличила доходы бюджета, сделав оборот бизнеса прозрачнее через онлайн-кассы

К середине декабря фактический сбор налогов на 42% превысил уровень, запланированный на 2025 год, отметил премьер-министр республики Андрей Чертков

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Доходы бюджета ДНР выросли после перехода республики на использование онлайн-касс, сообщил ТАСС премьер-министр республики Андрей Чертков.

"Почти половина кассовых аппаратов зарегистрированы лицами на упрощенной системе налогообложения. Благодаря тому, что их оборот стал прозрачнее, в бюджет республики стало поступать больше налогов", - сказал Чертков.

Он добавил, что на середину декабря фактический сбор налогов на 42% превысил уровень, запланированный на 2025 год.

Ранее Чертков сообщил ТАСС о полном переходе региона на использование онлайн-касс. Они появились у более чем 31,2 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В начале 2025 года они были у более 2,5 тыс. субъектов хозяйствования.