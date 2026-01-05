Заморозка активов в Швейцарии коснулась 37 человек, включая Мадуро

Эти люди принадлежат к окружению президента Венесуэлы, указал официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре) © REUTERS/ Eduardo Munoz

ЖЕНЕВА, 5 января. /ТАСС/. Заморозка активов, анонсированная ранее правительством Швейцарии, коснулась 37 человек из окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая его самого. Об этом ТАСС заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

"Принятое сегодня постановление <...> в настоящее время касается 37 человек.", - проинформировал он в ответ на запрос ТАСС. Эльчингер добавил, что его ведомство не может предоставить информации об общей стоимости замороженных активов.