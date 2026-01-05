Путин поручил повысить эффективность управления технологической политикой РФ

Также правительству необходимо обеспечить завершение формирования отраслевых программ повышения производительности труда, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по повышению эффективности организации управления технологической политикой в стране. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Также кабмину поручено организовать доработку нацпроектов по обеспечению технологического лидерства России, предусмотрев включение в каждый такой проект мероприятий, направленных на его обеспечение, и показателей, характеризующих технологическое лидерство. Необходимо обеспечить и уточнение методики расчета ключевых показателей национальных целей развития РФ и показателей нацпроектов по обеспечению технологического лидерства страны в части, касающейся комплексной оценки ее технологической независимости.

Также правительству поручено уточнить методики оценки ключевого показателя национальных целей развития - "Комплексного индекса технологической независимости Российской Федерации", - и расчета его значений с учетом того, что полная комплексная технологическая независимость не может быть обеспечена в условиях отсутствия технологической независимости в приоритетных отраслях экономики.

Кроме того, кабмину необходимо утвердить планы мероприятий по повышению эффективности нормативно-правового регулирования в сферах реализации нацпроектов по обеспечению технологического лидерства РФ и обеспечить (в том числе за счет внебюджетных источников) финансирование этих нацпроектов в объемах, необходимых для достижения технологического лидерства.

Поставлена также задача обеспечить уточнение методики расчета таких ключевых показателей национальных целей развития, как "Удельный вес отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации", "Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии" (с полным охватом крупнейших городских агломераций во всех субъектов РФ) и "Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного" (с распространением этого показателя на парк троллейбусов и трамваев, а также на города независимо от численности населения).

Следует также принять меры, направленные на устойчивое развитие "Почты России".

Правительству поручено обеспечить завершение формирования отраслевых программ повышения производительности труда и начало работы всех отраслевых центров компетенций в реальном секторе экономики, образованных при федеральных органах исполнительной власти.

Также необходимо доработать План структурных изменений в российской экономике до 2030 года, включив в него мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов РФ. Поручено и разработать федеральный проект по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", предусмотрев его финансирование.

В перечне также содержится поручение модернизировать механизм федерального инвестиционного налогового вычета в целях достижения изначально запланированных значений его финансового обеспечения и реализовывать этот механизм начиная с 2026 года в модернизированном формате.

С учетом ранее данных поручений необходимо подготовить при участии "Курчатовского института" и представить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики, определив цели, задачи, целевые индикаторы обеспечения технологического лидерства РФ в данной сфере и перечень необходимых для этого мероприятий, обратив внимание на укомплектованность кадрами организаций, осуществляющих деятельность в сфере биоэкономики, увеличение объема экспорта биотехнологической продукции и количество разработанных критически важных наукоемких технологий.

Поставлена также задача рассмотреть вопрос об уточнении методики расчета ключевого показателя национальных целей развития РФ "Индекс зрелости рынка данных" путем расширения используемых видов данных. Это позволит обеспечить репрезентативность данного показателя для оценки формирования экономики данных.