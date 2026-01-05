Путин поручил подготовить предложения о скидке 50% на авиабилеты для детей

Задача поставлена правительству РФ, профильным комиссиям Госсовета и Народному фронту

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по предоставлению скидки в 50% на авиабилеты детям в возрасте до 12 лет. Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Представить предложения по предоставлению авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере 50% от стоимости провозной платы, установленной за воздушную перевозку, в том числе о возможности предоставления такой скидки по сборам, включенным в провозную плату за исключением дополнительных сборов за оказание услуг повышенной комфортности", - говорится в документе.

