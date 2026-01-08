ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В приложении "Госуслуги культура" было выпущено около 1,5 млн "Пушкинских карт"

Показатель составляет 98% от общего количества карт
Редакция сайта ТАСС
02:46

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Почти 1,5 млн "Пушкинских карт" было выпущено по итогам 2025 года в приложении "Госуслуги культура", что составляет 98% всех карт, рассказали в Минцифры РФ.

Читайте также

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"Почти 1,5 млн "Пушкинских карт" выпущено в приложении "Госуслуги культура", это 98% всех карт", - сообщили в министерстве.

"Пушкинская карта" - специальная именная карта для оплаты культурных мероприятий - театров, музеев, выставок, концертов, кино и других событий, участвующих в программе. Проект запустили в 2021 году. 

Россия