В приложении "Госуслуги культура" было выпущено около 1,5 млн "Пушкинских карт"

Показатель составляет 98% от общего количества карт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Почти 1,5 млн "Пушкинских карт" было выпущено по итогам 2025 года в приложении "Госуслуги культура", что составляет 98% всех карт, рассказали в Минцифры РФ.

"Почти 1,5 млн "Пушкинских карт" выпущено в приложении "Госуслуги культура", это 98% всех карт", - сообщили в министерстве.

"Пушкинская карта" - специальная именная карта для оплаты культурных мероприятий - театров, музеев, выставок, концертов, кино и других событий, участвующих в программе. Проект запустили в 2021 году.