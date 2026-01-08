WSJ: США через контроль над PDVSA хотят сбить цены на нефть до $50 за баррель

Впоследствии это позволит снизить стоимость энергоносителей для американских потребителей, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его администрация планируют установить контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, чтобы в конечном счете снизить цены на нефть до отметки в $50 за баррель, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, план, который разрабатывает американская администрация, предусматривает, что США будут контролировать большую часть добычи и реализации нефти PDVSA, это будет означать, что Вашингтон сможет управлять добычей большей части нефтяных резервов в Западном полушарии. В числе прочего США рассматривают возможность создания совместных предприятий американскими компаниями и PDVSA.

Этот план, указывает издание, может помочь президенту США достичь политической цели по снижению цен на нефть до $50 за баррель, что в свою очередь снизит цены на энергоносители для американских потребителей. Помимо этого, Трамп и его администрация намерены вытеснить из Венесуэлы Россию и Китай, говорится в публикации.

Вместе с тем, отмечает газета, если цена на нефть упадет ниже $50 за баррель, то ее добыча перестанет быть прибыльной для многих нефтяных компаний, такой уровень цен также может уничтожить в США добычу сланцевой нефти.