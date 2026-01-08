Депутат Оглоблина: производители должны иметь приоритет на рынках

Это нужно закрепить законодательно, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Приоритет для производителей и агрокооперативов по размещению своей продукции на ярмарках и рынках нужно закрепить законодательно. Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

"На самом деле, нужно это узаконить. Действительно, приоритет должен отдаваться именно производителям", - сказала Оглоблина, отвечая на соответствующий вопрос.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил разработать предложения по новой модели торговой деятельности. Минпромторг РФ в рамках этой модели планирует усилить продажи через рынки и ярмарки для производителей и кооперативов, отметила политик.

"Поэтому здесь тоже проработаем. Хорошее предложение по конкретному, может быть, проценту [мест для производителей на рынках]", - добавила депутат.