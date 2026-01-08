Роскачество назвало товары с наибольшим уровнем фальсификата

Это мед, сыр в пицце, оливковое масло и БАДы, рассказал руководитель организации Максим Протасов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Роскачество назвало проблемные по уровню фальсификации категории товаров за 2025 год - мед, сыр в пицце, оливковое масло и БАДы. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель организации Максим Протасов.

"Теперь о проблемных зонах. С 2024 года мы ведем системную работу по очищению рынка меда. <...> В 2026 году мы продолжим мониторинг, чтобы добиться полной прослеживаемости "от улья до полки". Важным шагом стало создание Хартии добросовестных участников рынка меда, которая объединяет честных производителей и продавцов", - отметил Протасов.

Что касается сыра в пицце, в 45% проверенных образцов Роскачество обнаружило незаявленные растительные жиры. В оливковом масле признаки фальсификации нашли в 47% образцов, в основном это были примеси более дешевых масел

"И, наконец, БАДы. Исследование добавок с Омега-3 показало, что содержание заявленных активных веществ колеблется от 15% до 60%. Это говорит о дефектах входного контроля у ряда производителей, технологических сбоях и даже в ряде случаев желании сэкономить на сырье в ущерб качеству", - сказал Протасов.

К благополучным категориям по итогам исследований 2025 года он отнес минтай, цикорий, рыбные консервы из сардины, макаронные изделия и сыр с плесенью.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 09:00 мск.