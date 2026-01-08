Энергетики ЛНР в 2025 году получили спецтехники на более чем 440 млн рублей

Как сообщили в "Луганскэнерго", это позволило на 4% обновить автопарк компании

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Компания "Луганскэнерго" за 2025 год получила свыше 40 единиц спецтехники на общую сумму, превышающую 440 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"42 единицы специализированной техники [поступило в 2025 году] на сумму более 440 млн рублей. Техника распределена между производственными подразделениями филиала", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном директор "Луганскэнерго" филиала АО "Юго-западная электросетевая компания" Борисом Рыжиловым.

В компании уточнили, что номенклатура приобретенной новой техники "является стандартной и соответствует целям и задачам" "Луганскэнерго". При этом отмечено, что полученная спецтехника позволила на 4% обновить автопарк компании.

В апреле правительство РФ своим распоряжением определило АО "Юго-западная электросетевая компания" единой системообразующей территориальной сетевой организацией в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Свою деятельность на территории Донбасса и Новороссии "Юго-западная электросетевая компания" начала с 1 мая .