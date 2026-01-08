На газификацию Херсонщины до 2033 года предусмотрено более 28,3 млрд рублей

Региональная программа будет осуществлена за счет внебюджетных средств

ГЕНИЧЕСК, 8 января. /ТАСС/. Более 28,3 млрд рублей запланировано на газификацию Херсонской области до 2033 года. Об этом сообщили ТАСС в региональном МинТЭК.

"Региональная программа газификации 2024-2033 гг. на сумму 28,358 млрд рублей будет осуществлена за счет внебюджетных средств", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что региональная программа газификации направлена на развитие и модернизацию газораспределительных систем, строительство магистральных и межпоселковых газопроводов, газификацию и догазификацию населенных пунктов, а также реконструкцию газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов.