"Агроэкспорт": российский экспорт перьев птиц и пуха достиг $21 млн

В федеральном центре сообщили, что в топ-5 стран-импортеров в денежном выражении входят Китай, Германия и Польша

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россия в январе - ноябре 2025 года увеличила экспорт перьев птиц и пуха на 4%, до около $21 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия поставила на рынки зарубежных стран 1,7 тыс. тонн перьев птиц, используемых для набивки, и пуха на сумму около 21 млн долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 4% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в топ-5 стран-импортеров в денежном выражении входят Китай, Германия и Польша.

"Агроэкспорт" также сообщает, что в 2025 году Россия возобновила экспорт перьев птиц и пуха на Тайвань впервые с 2021 года: за 11 месяцев было отгружено почти 30 тонн на более чем $2 млн. Кроме того, заметно выросли отгрузки и в Японию: если в прошлом году за этот же период было поставлено 3,5 тонны на почти $500 тыс., то в этом году - 9,6 тыс. тонн на более чем $1,5 млн.