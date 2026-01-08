FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" модернизируется практически ежемесячно

Оператор дрона с позывным Буратино назвал КВН одним из самых эффективных дронов на всей линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) получает обновления ежемесячно. Об этом рассказал ТАСС оператор дрона с позывным Буратино.

"Я работаю с КВН с момента его появления на фронте - с августа 2024 года. За это время дрон сильно изменился, и все изменения были в правильную сторону. Что важно - этот дрон постоянно дорабатывают. Практически каждый месяц выходят обновления: добавляются платы инициации, увеличивается дальность поражения. И главное - разработчики реально прислушиваются к нам, операторам. Наши замечания и предложения внедряются, а не остаются на словах", - сказал оператор.

По его оценке, на сегодняшний день КВН - один из самых эффективных дронов на всей линии боевого соприкосновения. В сравнении с тем, что использует противник, он выигрывает по стабильности, точности и надежности в реальных боевых условиях. В частности, заметно выросло качество передачи аппаратом изображений. Связь стала стабильнее, работать проще и безопаснее.

"КВН - это дрон, который развивается вместе с боем", - заключил оператор.