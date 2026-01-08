В Китае начали строить первую морскую базу для тестирования многоразовых ракет

Объект располагается в районе Цяньтан городского округа Ханчжоу на востоке КНР

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 8 января. /ТАСС/. Китайская аэрокосмическая компания Space Epoch начала строительство первой в КНР морской базы для производства и тестирования жидкостных ракет-носителей многоразового использования. Об этом говорится в заявлении разработчика, опубликованном в его аккаунте в WeChat.

База располагается в районе Цяньтан городского округа Ханчжоу на востоке Китая. Инвестиции в инфраструктуру составляют 5,2 млрд юаней (около $743 млн).

На начальном этапе она займет площадь 7,2 га. Здесь будут осуществляться исследования, производство, сборка, тестирование, восстановление и повторное использование средних и крупных ракет-носителей морского базирования. Ежегодно база сможет осуществлять до 25 запусков.

В мае 2025 года стартап Space Epoch провел успешный первый тестовый запуск многоразовой ракеты "Юаньсинчжэ-1", которая вертикально опустилась в акватории у побережья провинции Шаньдун.