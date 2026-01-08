Эксперт Богданов: темпы роста замедлились в сфере туризма Дагестана

По словам председателя Ассоциации отельеров АМОС, отдыхающим не хватает сервиса и комфорта

СОЧИ, 8 января. /ТАСС/. Замедление темпов роста наблюдается в туристической сфере Республики Дагестан, отдыхающим здесь не хватает сервиса и комфорта. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

"Дагестан увидел замедление темпов роста [в сфере туризма]. Регион [в этом плане] перестал так бурно расти (как это было пару лет назад - прим. ТАСС). Люди приезжали и, конечно, были очарованы. Потенциал Дагестана - колоссальный, но люди начали задавать справедливые вопросы: где сервис, комфорт и обученность персонала?" - сказал собеседник агентства.

В то же время, отметил Богданов, рост в туристической сфере на данный момент наблюдается в других республиках Северного Кавказа: в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечне. Значительный рост, по словам эксперта, ожидается в Северной Осетии по итогам 2025 года.

По прогнозам властей Дагестана, по итогам 2025 года турпоток в регионе увеличится на 11% и превысит планку в 2 млн человек. В 2024 году Дагестан посетили 1,8 млн туристов.