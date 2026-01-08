В аэропорту Волгограда задерживаются 17 рейсов
05:31
ВОЛГОГРАД, 8 января. /ТАСС/. Вылет девяти и прилет восьми рейсов задерживают в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло.
Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 22:47 мск 7 января до 06:10 мск 8 января.
Согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются два рейса в Санкт-Петербург, три - в Москву, по одному в Сургут, Казань, Новосибирск и Дубай.
На прилет задержаны два рейса из Саратова, по одному - из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Сургута и Самары.