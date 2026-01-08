В аэропорту Волгограда задерживаются 17 рейсов

На вылет задерживаются два авиарейса в Санкт-Петербург, три - в Москву, по одному в Сургут, Казань, Новосибирск и Дубай

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 января. /ТАСС/. Вылет девяти и прилет восьми рейсов задерживают в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 22:47 мск 7 января до 06:10 мск 8 января.

Согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются два рейса в Санкт-Петербург, три - в Москву, по одному в Сургут, Казань, Новосибирск и Дубай.

На прилет задержаны два рейса из Саратова, по одному - из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Сургута и Самары.