В аэропорту Краснодара задерживается восемь рейсов

На вылет задерживаются три авиарейса - в Махачкалу, Наманган и Екатеринбург

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 8 января. /ТАСС/. Вылеты и прилеты восьми рейсов задержаны в аэропорту Краснодара, в том числе по международным направлениям, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Так, на вылет задерживаются три рейса - в Махачкалу, Наманган (Узбекистан) и Екатеринбург. На прилет задержаны еще пять рейсов: из Новосибирска, Намангана (Узбекистан), Тель-Авива (Израиль) и два из Екатеринбурга. При этом рейс из Еревана (Армения) прибудет в аэропорт Краснодара на 20 минут раньше.

Ранее Росавиация вводила в Краснодаре ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.