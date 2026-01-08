Генпрокуратура за пять лет добилась блокировки 117 тыс. мошеннических сайтов

Ведомство является активным участником пилотного проекта по выявлению и ограничению доступа к информации, направленной на введение в заблуждение пользователей сети

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Более 117 тысяч сайтов, вовлекавших средства граждан в незаконные финансовые операции, в том числе мошеннические схемы, были блокированы за последние пять лет в России по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральной прокуратурой РФ в 2021-2025 годах приняты меры к блокировке 175,2 тыс. ресурсов, из них 117,6 тыс. ресурсов содержали сведения о незаконной финансовой деятельности", - сообщили в надзорном ведомстве. Еще 64 ресурса касались оскорбления государственных символов, 56 тыс. - предложения о приобретении поддельных документов, 1,6 тыс. ресурсов - о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции.

К нелегальной финансовой деятельности относятся "финансовые пирамиды", нелегальное кредитование, действия нелегальных участников рынка ценных бумаг, в том числе нелегальных форекс-дилеров, и другие финансовые операции в обход закона, в том числе мошеннические - предложения от поддельных (фишинговых) ресурсов якобы от имени официально действующих компаний и маркетплейсов.

Участие в системе "Антифишинг"

Генпрокуратура России является активным участником пилотного проекта по выявлению и ограничению доступа к информации, направленной на введение в заблуждение пользователей сети, проводимого в рамках распоряжения правительства РФ от 31 мая 2025 года, где с использованием запущенной с июня 2022 года информационной системы "Антифишинг" в интернете проводится мониторинг информации, направленной на введение граждан в заблуждение, отметили в Генпрокуратуре. Проводился учет такой информации, ее систематизация, хранение, обработка и анализ. Система позволяет осуществлять автоматизированное взаимодействие и информационный обмен с Генеральной прокуратурой России, Банком России, МВД, НКЦКИ, АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" ("Доменный патруль") и иными уполномоченными органами и организациями по ограничению доступа к информации, направленной на введение в заблуждение. Кроме того, организован оперативный обмен информацией о фишинговых ресурсах с операторами мобильной связи.

Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, в рамках пилотного проекта проводились поиск и обнаружение новых способов и методов, используемых при распространении информации, направленной на введение в заблуждение, проведении целевых фишинговых атак, применении методов социальной инженерии.