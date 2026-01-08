В аэропорту Сочи задерживаются 37 рейсов

На вылет задерживаются пять рейсов в Москву

СОЧИ, 8 января. /ТАСС/. Вылет 14 и прилет 23 рейсов задерживают в международном аэропорту Сочи, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи, они действовали с 03:24 мск до 07:14 мск 8 января.

Согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются пять рейсов в Москву, по два - в Екатеринбург и Санкт-Петербург, по одному - в Ташкент, Нижнекамск, Уфу, Сургут, Чебоксары.

На прилет задержаны пять рейсов в Москву, по два - в Екатеринбург, Анталью и Санкт-Петербург, по одному - в Астрахань, Наманган, Минводы, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Батуми, Омск, Тбилиси, Ставрополь, Дубай и Нижнекамск.