На ЗАЭС призвали Киев не провоцировать третью за 100 лет ядерную аварию

Это огромнейшая угроза безопасности, подчеркнул директор Запорожской АЭС Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 8 января. /ТАСС/. Мир за последние 100 лет пережил две ядерные катастрофы, спровоцировать третью, на Запорожской АЭС - недопустимо. Об этом заявил в интервью ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"В последние 100 лет человечество пережило две крупные ядерные аварии: Чернобыль и "Фукусиму". И искусственно спровоцировать третью аварию здесь, у нас весьма и весьма неправильно. Это огромнейшая угроза безопасности. Этого делать нельзя", - сказал Черничук.

Ранее Черничук сообщил ТАСС, что украинские военные целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Намеренно, считает директор атомной станции ВСУ бьют и по другой инфраструктуре ЗАЭС, ее города-спутника Энергодара и всей Запорожской области. Он подчеркнул, что удары ВСУ являются угрозой безопасности, однако "это воздействие продолжается с той или иной долей интенсивности".