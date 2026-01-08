"Суточно.ру": Нижний Новгород стал лидером по цене аренды жилья на праздники

Также топ возглавили Ярославль и Великий Новгород

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Нижний Новгород, Ярославль и Великий Новгород стали самими дорогими городами по стоимости аренды жилья для туристов на новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в сервисе онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Из российских самых востребованных направлений дороже всего бронирования обходятся в Нижнем Новгороде - 8,4 тыс. руб. за сутки, Ярославле - 8 тыс. руб. и Великом Новгороде - 7,6 тыс. руб.", - говорится в материалах.

Отмечается, что в Москве средняя стоимость аренды на праздники составляет 7,5 тыс. рублей в сутки, Казани - 7,3 тыс. рублей, Пскове - 7 тыс. рублей, Санкт-Петербурге - 6,2 тыс. рублей, Кисловодске - 6,2 тыс. рублей. В Сочи - 5,8 тыс. рублей в сутки, в Екатеринбурге - 4,9 тыс. рублей, Тюмени - 4,8 тыс. рублей, Краснодаре - 4,7 тыс. рублей, Калининграде - 4,6 тыс. рублей, в Новосибирске - 3,9 тыс. рублей.

По данным аналитиков, арендовать жилье на каникулах в целом по России в среднем стоит 7 тыс. рублей за сутки. Прирост цены за год составил 7%. Наибольшее число бронирований в городах приходится на однокомнатные квартиры и апартаменты. Их люди в среднем арендуют на трое суток и тратят на аренду 21 тыс. рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что абсолютным лидером по числу бронирований на новогодние праздники стал Санкт-Петербург.