В РФ создадут цифровую платформу агропромышленного комплекса

Она обеспечит интеграцию федеральных государственных информационных систем, позволит реализовать сервисную модель управления

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением ИИ создадут в России. Соответствующее поручение по итогам сессии о развитии агропромышленного сектора дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Цифровая платформа обеспечит интеграцию федеральных государственных информационных систем, позволит реализовать сервисную модель управления агропромышленным комплексом, а также будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций", - отмечается в сообщении.

Реализацией поручения займутся Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки, Минфин, Россельхознадзор и Росрыболовство. Срок выполнения задачи - 30 декабря 2026 года, промежуточный доклад о ходе проделанной работы в правительстве ожидают не позднее 1 июля 2026 года.

Кроме того, Минсельхоз и Минфин совместно с Минобрнауки займутся проработкой согласованных предложений о возможности приоритетного оказания господдержки проектам, связанным с внедрением инновационных решений и научных разработок в АПК. Предложения представят в правительство не позднее 29 апреля текущего года.

Те же ведомства при участии Минэкономразвития изучат "возможность использования механизмов, при которых часть налога на прибыль компаний, внедривших новые технологии в АПК, направляется на финансирование разработчика указанных технологий для проведения новых исследований".