Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Курс юаня рос до 11,36 рубля

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,92% - до 2 719,97 и 1 095,34 пункта соответственно. Курс юаня рос на 4,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,36 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 724,8 пункта (-0,75%), индекс РТС составлял 1 097,29 пункта (-0,75%). В это же время курс юаня перешел к снижению на 0,2 копейки, до 11,3125 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,78% и находился на уровне 2 723,97 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.