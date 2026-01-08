Эксперты не ожидают новых запретов на майнинг в регионах России в 2026 году

Ограничения могут появиться только при возникновении энергодефицита на отдельных территориях

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. В 2026 году маловероятно введение новых запретов на майнинг криптовалюты в российских регионах, считают опрошенные ТАСС эксперты. Ограничения могут появиться только при возникновении энергодефицита на отдельных территориях.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) Илья Долматов напомнил, что сейчас в десяти регионах введен полный запрет на майнинг, еще в трех действует частичный запрет на отдельных территориях. Он пояснил, что ограничения вводятся, если возникает дефицит электроэнергии и мощностей.

"В настоящее время новых регионов, где будет вводиться запрет, не наблюдается. Но в какой-то момент они могут возникнуть, если история с дефицитом электроэнергии мощности в каких-то регионах будет проявляться", - сказал Долматов.

При этом в 2026 году эксперт не видит "зон риска", потому что в 2025 году электропотребление в целом по России не увеличилось.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отметил, что зоны энергодефицита обычно не отличаются низкими ценами на электроэнергию, поэтому они невыгодны для майнеров. В таких регионах введение запрета маловероятно.

"Майнинг подлежит запрету в зонах энергодефицита. Поэтому при возникновении новых областей дефицита активной мощности, такие запреты могут вводиться. При этом сам майнинг в основном сосредоточен в регионах с низкими ценами на электроэнергию. Поскольку в основном зоны энергодефицита не характеризуются низкими ценами, маловероятно применение такого запрета в них", - пояснил Сасим.

Эксперт уточнил, что власти отдельных энергодефицитных регионов вполне могут "расширить дискриминацию" в случае распространения проблемы нехватки мощностей на новые области. "В частности, это может быть актуально для Иркутской области", - добавил он.

О запрете на майнинг

Ранее в Минэнерго сообщили ТАСС, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики может рассмотреть ввод запрета на майнинг криптовалюты в российских регионах, если получит соответствующие запросы от губернаторов.

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.