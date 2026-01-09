В РФ разработали чат-бот для установления причин пожаров по фотографиям

Сервис будет указывать координаты очага возгорания и наиболее вероятную версию его возникновения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Специалисты Академии государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС РФ и Института искусственного интеллекта разработали модель нейросети, которая через чат-бот в мессенджере определяет причину и место возникновения пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АГПС.

"Академией ГПС МЧС России совместно с АНО "Институт искусственного интеллекта" разработана инновационная модель искусственного интеллекта OmniFusionFires, предназначенная для определения места первоначального возникновения пожара и причины его возникновения в жилых помещениях и в легковых автомобилях по анализу цифровых фотоизображений с места пожара", - сказали в пресс-службе.

Принцип действия сети прост. Дознаватель МЧС или пожарно-технический эксперт фотографирует место пожара, загружает их в специальный чат-бот, который проводит анализ и указывает координаты очага возгорания и наиболее вероятную версию его возникновения. В дальнейшем эта информация используется для составления итогов расследования. "В настоящее время предлагается использовать результаты деятельности искусственного интеллекта по аналогии с результатами деятельности процессуального лица - специалиста", - отметили в АГПС.

Также академией совместно с "Яндексом" запущен проект на базе нейросети для более быстрого и точного осмотра места пожара. Технология также использует фотоизображения с места ЧП. Ее создатели отмечают, что в будущем на описание места пожара будут уходить секунды вместо 40-60 минут, которые дознаватели тратят на сегодняшний день.

"Сейчас доступ к системе предоставлен сотрудникам Академии ГПС МЧС России, позже сервис будет развернут для всех сотрудников ведомства", - добавили в пресс-службе.

Активная работа по внедрению нейросетей началась в МЧС России в 2024 году по инициативе главы ведомства Александра Куренкова. Расследование причин пожаров - одно из направлений их развития внутри министерства.