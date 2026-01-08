Мантуров рассказал о значении новой национальной модели торговли

Главная задача - актуализировать регулирование розничной торговли в условиях развития платформенной экономики, устранить дисбалансы и восполнить правовые пробелы, подчеркнул первый вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Новая национальная модель торговли должна актуализировать регулирование розничной торговли в условиях развития платформенной экономики, выровнять конкурентные условия для офлайн- и онлайн-продаж, а также устранить дисбалансы и восполнить правовые пробелы. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Работаем над выполнением соответствующего поручения президента. Главная задача - актуализировать регулирование розничной торговли в условиях развития платформенной экономики, устранить дисбалансы и восполнить правовые пробелы. Новая модель должна выровнять конкурентные условия между торговыми сетями и онлайн-торговлей, сохранить и развить потребительскую кооперацию, создать условия для развития розничных рынков и ярмарок, продвижения товаров российских производителей", - сказал он.

На основе этих принципов подготовлен проект дорожной карты по формированию нацмодели торговли. Его всестороннее обсуждение ведомствами и отраслью должно завершиться, после чего проект будет рассматриваться на площадке правительства. Тогда уже более предметно можно будет говорить о параметрах модели, добавил первый вице-премьер.