Мантуров: производители РФ основного генерирующего оборудования могут закрыть весь спрос

Первый вице-премьер России отметил, что с 2014 года объемы производства в отрасли выросли в четыре раза

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские производители основного генерирующего оборудования могут закрыть весь имеющийся спрос, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Принимая во внимание планы по развитию основных площадок, можно говорить о том, что отечественные производители основного генерирующего оборудования способны закрыть весь имеющийся спрос", - сказал он.

Мантуров отметил, что с 2014 года объемы производства в отрасли выросли в четыре раза. Так, например, сегодня производственные возможности отечественных предприятий по турбинам большой мощности составляют 8 единиц в год, а к 2030 году они увеличатся до 14. По паровым турбинам, генераторам и промышленным котлам динамика также положительная, подчеркнул первый вице-премьер.

"Баланс спроса и предложения до 2030 г., примерная потребность рынка до 2036 г. и 2042 г. утверждены Минпромторгом и Минэнерго России. И потребность в паровых и газовых турбинах на этот период в полном объеме обеспечивается имеющимися производственными возможностями отечественных заводов, а по производству генераторов часть мощностей сегодня недозагружены", - добавил он.

Мантуров также отметил, что в развитие отрасли планируется инвестировать от 50 млрд до 100 млрд рублей в ближайшие годы.

В январе прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился утвердить генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В основу генсхемы легли цели по предотвращению прогнозируемых дефицитов электроэнергии, обеспечению надежности работы энергосистемы и формированию объектов электросетевого хозяйства и рациональной структуры генерирующих мощностей, которая обеспечит перспективный баланс производства и потребления электроэнергии и мощности в единой энергосистеме России.

Общий прогнозный объем ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования до 2042 года составит 88,477 млн кВт. Суммарная мощность электростанций электроэнергетических систем России к этому сроку достигнет 299,345 млн кВт.