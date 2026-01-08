Мантуров рассказал, за счет чего можно сдерживать цены на энергооборудование

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Сдерживать цены на энергетическое оборудование возможно за счет типизации проектов строительства генерирующих объектов, выбора рациональных проектно-конструктивных решений, а также формирования долгосрочного отраслевого заказа для отечественных производителей. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) постоянно ведет мониторинг цен на основное энергетическое оборудование и держит правительство в курсе его результатов. Пока коллеги из службы говорят, что динамика цен у всех предприятий последние годы коррелируется с ростом полной себестоимости продукции, отметил Мантуров.

"Сдерживать цены можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений. Реализация этого подхода позволит снизить затраты и сократить сроки строительства новых генерирующих объектов", - сказал он.

Также Мантуров подчеркнул важность обеспечения отечественных производителей энергооборудования долгосрочным заказом, что позволит заводам осуществлять длительное планирование и обеспечит ритмичную загрузку предприятий по всей цепочке кооперации. "Кроме того, имея понятный горизонт планирования, предприятия смогут выстроить работу по изготовлению основных изделий и комплектующих в резерв", - добавил первый вице-премьер.