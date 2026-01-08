ЕК обвинила Grok в генерации антисемитского и педофильского контента

Еврокомиссия готовит новые юридические обвинения против X

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) обвинила X в генерации с помощью Grok контента антисемитского и педофильского содержания и дала платформе указание сохранять все документы, имеющие отношение к этой нейросети до конца 2026 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

"Мы зафиксировали, что Grok генерирует контент антисемитского содержания, а также сексуальные картинки с детьми. Это нелегально, и мы относимся к этому очень серьезно. Мы потребовали от X сохранять все внутренние документы, имеющие отношение к Grok, до конца этого года", - заявил он. Такое указание фактически означает, что Еврокомиссия готовит новые юридические обвинения против X.

"Наша задача - защитить наши общества, наших граждан, наших детей и нашу демократию", - подчеркнул Ренье.

Он фактически подтвердил, что ЕК изучает возможные действия против X в рамках Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Ренье уточнил, что Еврокомиссия "не намерена запрещать X в ЕС, но требует от него "наведения порядка в собственном доме".