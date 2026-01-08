Акции BAE Systems резко подорожали на фоне заявлений Трампа

Стоимость увеличилась до $1,5 трлн

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Стоимость акций крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems резко выросла на фоне заявления президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить американский военный бюджет на 2027 год в 1,5 раза, до $1,5 трлн.

Ценные бумаги корпорации с начала сегодняшних торгов на Лондонской фондовой бирже подорожали на 5,66%. На 1,59% растут котировки акций оборонной и аэрокосмической компании Chemring.

При этом сам индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, снижается на 0,20%, до 10 288 пунктов.

7 декабря Трамп написал в социальной сети Truth Social, что США могут легко достичь цифры в $1,5 трлн, создав "беспрецедентную военную мощь".