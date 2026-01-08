Эксперт Головатюк: внутренний госдолг Молдавии в 2025 году вырос на 18%

Он увеличился до $3,1 млрд, рассказал доктор экономических наук

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 8 января. /ТАСС/. Внутренний государственный долг Молдавии в декабре прошлого года увеличился до 52 млрд леев ($3,1 млрд). Об этом заявил доктор экономических наук, бывший председатель комиссии по экономике парламента республики Владимир Головатюк.

"В декабре 2025 года внутренний госдолг составил 52 млрд леев и вырос за месяц на 2,5 млрд, а за 2025 год в целом - на 8 млрд (на 18%). Это наибольший рост с 2021 года", - написал в своем телеграм-канале Головатюк.

Он заметил, что в последние годы внутренний долг страны неуклонно рос - в 2024 году на 4,3 млрд леев (более $257 млн), в 2023 г. - на 5,2 млрд ($311 млн), в 2022 году на 1,2 млрд (около $72 млн). С 2021 по 2025 год он увеличился на 18,7 млрд леев ($1,1 млрд), что составляет рост в 56,2%.

Главными причинами роста задолженности Головатюк считает "отсталость экономики" страны. По его мнению, пока власть всерьез не займется обеспечением экономического роста, единственным выходом для нее будет наращивание долгов. По данным эксперта, без внутренних и внешних кредитов не было бы не только роста расходов госбюджета в 2025 году - они бы снизились по сравнению с 2024 годом почти на 10%, что повлекло бы нехватку денег для зарплат, пенсий, трансфертов местным бюджетам и социальному фонду.

В Молдавии летом 2022 года начались массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента Майи Санду и правительства ее правящей Партии действия и солидарности, проведения досрочных выборов в парламент. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. За первые два года правления Санду уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в 7 раз, а электроэнергия подорожала в 3 раза.

В ответ власти обвинили оппозицию в попытке осуществить государственный переворот, демонстрации были разогнаны полицией, спецслужбам и другим правоохранительным органам были предоставлены дополнительные полномочия. В стране были запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов. Уголовные дела заведены в отношении руководителей оппозиционных партий, ряд из которых были запрещены.