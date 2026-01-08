S7 Airlines открыла рейс из Новосибирска в Когалым

Стоимость билетов начинается от 6 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines открыла авиасообщение между Новосибирском и Когалымом (ХМАО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"S7 Airlines открыла прямое авиасообщение между Новосибирском и Когалымом. Это уже второе новое направление от авиакомпании в этом году: 6 января первый рейс отправился из Новосибирска в Чебоксары", - говорится в сообщении.

Вылет из Новосибирска будет проходить по четвергам в 7:25 (3:25 мск), прибытие в Когалым в 7:15 (5:15 мск). Согласно сайту авиакомпании, стоимость билетов начинается от 6 тыс. рублей.

S7 - частная авиакомпания России, часть холдинга S7 Group, в который также входят компании в том числе по обслуживанию самолетов.